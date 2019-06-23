В понедельник, 24 июня, США введут новые санкции против Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом американский президент Дональд Трамп намерен заключить соглашение, чтобы поддержать его ослабевающую экономику. Глава Белого дома указал, что правительство пошло дипломатическим путем, чтобы оказать давление на Тегеран, приняв новые санкции.

Он добавил, что военные действия "всегда были на столе", но отметил, что он готов к быстрому достижению соглашения с Ираном, которое, по его словам, будет способствовать поддержанию экономики страны.

"Мы назовем это "Сделаем Иран снова великим", - сказал Трамп. - Мы вводим крупные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции будут сняты с Ирана, и они снова станут продуктивной и процветающей страной".

Напомним, что Трамп объяснил, почему отменил удар по Ирану в последний момент.

Также Трамп заявил, что не отменял авиаудар по Ирану, а лишь отложил налет.