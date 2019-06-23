В Киеве, около 11.00, 23 июня, завершился Марш равенства. Шествие остановилось у станции метро "Театральная".

Как сообщает с места корреспондент "Страны", сейчас участников марша полиция просит пройти на эвакуацию. Куда именно увезут людей в подземке не сообщается в целях безопасности.

Также расходятся противники марша, которые собирались в парке Шевченко.

Добавим, что ЛГБТ-активисты рассказали, что платформы с музыкой в этом году не было, поскольку водитель транспорта в последний момент отказался из-за поступавших ему угроз.

Фото: Страна

Напомним, что в Киеве представители ООН прошли маршем в колонне ЛГБТ.

Также в Киеве уже задержали 9 человек, которые хотели сорвать марш ЛГБТ.

Кроме того, полиция просит участников ЛГБТ-марша не призывать к миру с Россией.