В Грузии ряд футбольных клубов вывели своих игроков на поле в антироссийской форме, выразив таким образом отношение к РФ, после недавних событий в Тбилиси. Об этом сообщает "Грузия онлайн".

В антироссийских майках вышли игроки клубов Торпедо (Кутаиси), Локомотив (Тбилиси), Рустави (Рустави).

Так, в Цхалтубо, на стадионе им. 26 мая футболисты кутаисского Торпедо вышли на поле в черных майках, надпись на которых говорила, что часть территории Грузии оккупирована Россией.

В Тбилиси, на стадионе "Михаил Месхи - 2" состоялся матч между тбилисским Локомотивом и руставским Рустави - они вышли в белых футболках с антиоккупационными надписями.

Напомним, что президент Грузии обвинила Москву в протестах в стране.

Также мы передавали, что перед парламентом в столице Грузии возобновились массовые протесты.