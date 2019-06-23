В воскресенье, 23 июня, в Киеве на Марш равенства вышли представители миссии ООН в Украине. О чем сказано на официальной странице Представительства ООН в Украине в Twitter.

"ООН Украина на KyivPride 2019 прямо сейчас! Мы гордимся тем, что поддерживаем людей ЛГБТИК, их свободу и права на самовыражение. Любовь есть любовь", - говорится в заявлении миссии.

Фото: Twitter

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киеве из-за Марша ЛГБТ перекрыли ряд улиц. Карта.

Также в Киеве уже задержали 9 человек, которые хотели сорвать марш ЛГБТ.

Еще в столице на Марше Равенства ЛГБТ впервые отдельной колонной пройдут военные.

Напомним, что полиция просит участников ЛГБТ-марша не призывать к миру с Россией.