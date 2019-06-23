Около 400 пилотов через суд потребовали от американской компании Boeing возместить ущерб из-за "беспрецедентного сокрытия" ошибок, допущенных при проектировании последней версии самолета 737 MAX. Об этом передает АВС.

Напомним, что 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года такой же лайнер компании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, погибли 189 человек. После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.

По мнению пилотов, из-за компании они пострадали от психического расстройства и понесли финансовые потери, когда лайнерам Boeing 737 MAX запретили полеты.

Первое заседание по иску пилотов против компании Boeing пройдет 21 октября в Чикаго.

Напомним, что три самые крупные авиакомпании Китая потребовали от Boeing компенсации за простой самолетов 737 Max.

Также впервые за 7 лет Boeing за месяц не получила ни одного заказа на самолеты модели 737.