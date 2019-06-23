Президент США Дональд Трамп публично заявил, что не отменял приказ о нанесении удара по Ирану, а лишь приостановил его на данном этапе. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"Я не отзывал (приказ нанести - Прим.Ред.) удар по Ирану, как люди неверно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперед на данном этапе", - написал президент США.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон был готов к нанесению удара по Ирану, но президент отказался от него из-за возможных жертв. Он отмечал при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана, который сбил беспилотник США.

Также мы рассказывали, что Трамп поблагодарил за мудрость Иран, который сбил только беспилотник, а не самолет с людьми.