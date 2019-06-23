Первые провокации. В Киеве уже задержали 9 человек, которые хотели сорвать марш ЛГБТ
В воскресенье, 23 июня, полицейские задержали девять человек, которые готовили провокации на Марше равенства. Об этом сообщает пресс-служба столичной НПУ.
"Правоохранители изъяли оружие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.
В полиции отметили, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительному правовой квалификации ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Подготовка к хулиганству).
Задержанным грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Напомним, что в центре Киеве из-за Марша ЛГБТ перекроют ряд улиц. Карта.
Также полиция просит участников ЛГБТ-марша не призывать к миру с Россией.