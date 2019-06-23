Сегодня, 23 июня, в Киеве должен пройти ЛГБТ-парад, против которого в центре столицы уже формируется колонна националистов и радикалов. Бульвар Шевченко разделили несколько рядов полиции. Возле красного корпуса стоят националисты, которые стали на маршруте следования геев и таким образом перекрыли им дорогу. Об этом с места сообщает корреспондент "Страны".

Радикалы в большей степени молодые люди, возрастом 17-25. Большая часть из них в балаклавах, в начале колонны радикалов стоят капелланы, которые зачитывают молитву. На стороне радикалов видны народные депутаты - Мосийчук, Корчинская, Кошулинский.

Радикалы даже сожгли небольшой флажок ЛГБТ, все кричат "смерть ЛГБТ" и "смерть педерастам".

Фото: Страна

Напомним, что "Страна" ведет онлайн с ЛГБТ-парада.