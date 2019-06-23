Королева Елизавета II "в ужасе" выехала из Букингемского дворца из-за крыс
Королева Великобритании Елизавета II "в ужасе" покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами. Об этом сообщает The Sun.
Скриншот: The Sun
Судебные чиновники решили обратиться в службу по дезинсекции после того, как одна из крыс была замечена на кухне в резиденции королевской семьи.
Отмечается, что крысы и мыши являются большой проблемой для Лондона, особенно это касается старых построек.
В прошлом году Британию заполонили новости о том, что страна находится под угрозой распространения крыс-мутантов, которые стали невосприимчивы к яду, которым их пытались травить. Новые особи уже достигают по размерам обычных кошек.
Напомним, что королева Елизавета II впервые сделала пост в Instagram.
Также Елизавета II вышла в свет в ярком наряде с украшениями.