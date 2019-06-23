В Киеве полиция задержала участников контракции Марша равенства, которые планировали сорвать мероприятие. Начальник столичной полиции Андрей Крищенко рассказал "Громадському", что планировалось пронести экскременты, расфасованные по презервативам, и забросать ими участников марша ЛГБТ и представителей полиции.

По его словам, полиция провела едва ли не целую спецоперацию в ночь на 23 июня.

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с фекалиями. Чтобы наполнить презервативы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "экскрементальная лаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали четыре биотуалета", - сообщил Крищенко.

Напомним, что появились фото улиц Киева, которые перекрыли из-за марша ЛГБТ.

Также в Киеве на Марше Равенства ЛГБТ впервые отдельной колонной пройдут военные.