Даша Астафьева порадовала поклонников горячими фото в винтажном стиле
Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева выложила в Instagram новые эротические фото.
На снимках девушка позирует в сексуальном черном белье. А сами фото выполнены в винтажном ретро-стиле.
На одном из фото Астафьева стоит рядом с парнем, который подписан как Mister Dreamer (Мистер мечтатель).
Фото: Инстраграм
Ранее "Страна" сообщала, что Астафьева рассказала о личном, поделившись о запретных вещах в сексе. Также артистка поделилась о своих пожеланиях в кинокарьере, пожелав убийства своей героине.
Отметим, что Даша Астафьева провела фотосессию с Алексом Добревом. Она снялась в новом образе с лицом, покрытым жемчугом.
Кроме того, певица и модель Даша Астафьева под прозрачной пленкой показала себя топлесс.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!