Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева выложила в Instagram новые эротические фото.

На снимках девушка позирует в сексуальном черном белье. А сами фото выполнены в винтажном ретро-стиле.

На одном из фото Астафьева стоит рядом с парнем, который подписан как Mister Dreamer (Мистер мечтатель).

Фото: Инстраграм

Ранее "Страна" сообщала, что Астафьева рассказала о личном, поделившись о запретных вещах в сексе. Также артистка поделилась о своих пожеланиях в кинокарьере, пожелав убийства своей героине.

Отметим, что Даша Астафьева провела фотосессию с Алексом Добревом. Она снялась в новом образе с лицом, покрытым жемчугом.

Кроме того, певица и модель Даша Астафьева под прозрачной пленкой показала себя топлесс.