В воскресенье, 23 июня, в Киеве из-за проведения Марша равенства перекрыли ряд центральных улиц и некоторые станции метро. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Станции метро Театральная, Золотые ворота, Палац спорта и Льва Толстого закрыты, на ближайших станциях, а именно на Университете собираются довольно много людей. Внутри метро на платформе небольшими толпами собирается молодежь, в основном возрастной категорией 16+. Выходы из метро усиленно охраняют правоохранители. Так же перекрыты для транспортного движения ближайшие улицы вблизи оперного театра, где анонсирован сбор прайда.

До окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию метрополитена "Театральная" (будет работать в режиме пересадочного узла). 23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Фото: Страна

Напомним, что появились фото улиц Киева, которые перекрыли из-за марша ЛГБТ.

Также в Киеве на Марше Равенства ЛГБТ впервые отдельной колонной пройдут военные.