Андрей Доманский, адвокат задержанного главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в деталях рассказал о будущем процесса против своего клиента и отпустил ряд ядовитых шпилек в сторону действующего генпрокурора Юрия Луценко и омбудсмена Людмилы Денисовой.

Об этом адвокат написал в своем Facebook.

"По итогам сегодняшней дискуссии с одним из европейских коллег журналистов, родилось много мыслей, как обычно: в споре рождается Истина.

А дискуссия у нас сегодня пошла в отношении политической ситуации в Украине, и все таки, чего ожидать, в ближайшее время, особенно, коллегу интересовала ситуация относительно свободы слова, узников совести, политических репрессий против "оппозиции", Решения Конституционного суда Украины, кроме того вопросы о расследованиях о физическом насилии в отношении журналистов и Адвокатов, объявлении о забастовке Адвокатов Киевской области и многое другое.

И так, обо всем и понемногу, предупреждаю: букв будет много! Поэтому, наверное, будет несколько таких постов.

Хочу поделиться мыслями с вами, и уточнить ваше мнение.

И так, начнем с самого больного вопроса, есть ли в Украине Правосудие? "Свобода слова"? И как быть с политическими преследованиями журналистов, адвокатов, да и просто людей, которые критикуют власть?

И тут мы, в нашей дискуссии столкнулись с вопросом, а действительно ли сейчас в Украине, после выборов президента, появилось Либертарианство?!

Для справки: Либертариа́нство (англ. libertarianism; от лат. libertas - "свобода") представляет собой набор политических философий и движений, которые поддерживают свободу как основной принцип. Либертарианцы стремятся максимизировать политическую свободу и автономию, делая упор на свободу выбора, добровольное объединение, индивидуальное суждение и право собственности.

И так, относимся ли мы к Либертарианцам и разделяем ли скептицизм по отношению к государственной власти, с их представлениями не только о должном праве, но и о должном государстве.

Ответ, скорее всего Да чем нет.

Долго спорили, приводя в пример последние события и решения Президента Украины Володимир Зеленський

Естественно, коснулись вопроса имиджа Украины за последние годы, принимая во внимание количество исков граждан Украины в ЕСПЧ, и системность нарушений прав человека в Украине.

Одно из самых, на мой взгляд, негативных, это преследования журналистов и адвокатов за их профессиональную деятельность, когда в подозрении и обвинительном акте, основной линией стороны Обвинения является: наличие высшего образования и опыт профессиональной деятельности.

Аргумент моего европейского коллеги, это то, что в Украине есть "узники совести", и как он прогнозирует Кирилл Вышинский , в самое ближайшее время вполне может дополнить этот список.

В очередной раз коснулись вопроса наличия "Правосудия" в Украине, и мне напомнили о преследовании меня, как адвоката, со стороны Генеральной прокуратурой Украины, и в делах моих клиентов, в частности Кирилл Вышинский, Кирилл Малышев, Микола Коханівський, и по делу "Защитников Конституции" Богдан Тицький , а также коснулись и других журналистов Игорь Гужва и Анатолий Шарий (которые вынуждены были получить политическое убежище в Европе)

И тут у нас возникла самая горячая дискуссия.

Во-первых, я в очередной раз обратил внимание на то, что "Правосудие в Украине есть!" да оно медленное, оно не всегда принимает законные решения (но существует и апелляционная и кассационные инстанции и ЕСПЧ - решения которого мы исполняем) и самое главное, есть профессиональные судьи, для которых немаловажным, я бы сказал, основополагающим фактором есть ЗАКОН! (Правда меня снова назвали: "Фантазером" J)

Во-вторых, мы видим, что судьи осуществляя правосудия, стараются максимально придерживаться процессуального закона (правда, в силу того, что позволяет этот закон), и хоть большинство может мне возразить, и сказать, что мол, они являются "Консерваторами", я же считаю, что значительная часть представителей судейского корпуса, как раз и есть яркими представителями Либертарианцов (тут поправлю себя: не как членов той или иной политсилы, поскольку это прямо запрещено Законом, а именно, как представителей Судебной власти, которая осуществляет возложенные на них обязанности по совершению Правосудия).

Немаловажным для судейского корпуса есть ДУХ ЗАКОНА! И мы можем это видеть в решениях судей, когда, фактически мы (участники процесса) творим Правосудие, применяя практику ЕСПЧ, и требования Закона и Международных актов, к которым присоединилась Украина. Не раз приходилось вступать в дискуссию с судьями и доводить свою точку зрения опираясь на решения ЕСПЧ и практику Верховного суда.

Именно поэтому, в последнее время практика, что клиенты адвокатов (подозреваемые и обвиняемые) не сидят в клетке, а находятся рядом со своими адвокатами. Да, к сожалению, не всегда, но уже в большинстве случаях (по крайней мере, в моей практике).

Совсем скоро, будет рассматриваться вопрос продления и изменения меры пресечения Кириллу Вышинскому, и я, как сторона защиты, уверен, что Кириллу будет изменена мера пресечения, поскольку, Обвинительный акт зачитан, сторона Обвинения должна предоставить порядок исследования доказательств и допроса свидетелей, а также неоспоримые и допустимые доказательства того, что риски для продления меры пресечения в виде содержания под стражей существуют. Поскольку, кроме практики, которая сложилась в последнее время в украинских судах, есть четкие ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ:

"Существующая презумпция является презумпцией освобождения лица из-под стражи. Как Суд неоднократно постановлял, вторая часть пункта 3 статьи 5 не предоставляет судебным властям выбора между осуществлением правосудия в отношении обвиняемого в разумный срок или его условным освобождением до суда. До признания виновным обвиняемый должен считаться невиновным, и цель рассматриваемого положения, в сущности, требует предварительного освобождения, если длительное содержание под стражей более не является обоснованным. Лицо, обвиняемое в совершении преступления, должно быть всегда освобождено до суда, за исключением случаев, когда Государство может доказать, что существуют "существенные и достаточные" причины для обоснования непрерывного содержания под стражей"

"На национальных властях лежит обязанность установить существование конкретных фактов, которые могут стать основанием для продления срока содержания под стражей. Перекладывание на задержанное лицо бремени доказывания этих аргументов равносильно отмене правила статьи 5 Конвенции, которая объявляет заключение под стражу исключением из права на свободу, которое допустимо только в строго определенных обстоятельствах. Национальные судебные органы должны рассматривать все факты, свидетельствующие за и против наличия явного требования общественного интереса, оправдывающего, с должным учетом принципа презумпции невиновности, отступление от принципа уважения свободы личности, и излагать их в своих решениях об отказе в удовлетворении ходатайств об освобождении лиц из-под стражи. Установление таких фактов и оспаривание решения Властей о содержании заявителя под стражей, не входит в задачи Суда. По существу, Суд призван вынести решение о том, имело ли место нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции, основываясь только на причинах, представленных в решениях национальных судов, и установленных фактах, изложенных заявителем в его апелляционных жалобах"

"Существование обоснованного подозрения о том, что задержанное лицо совершило преступление, является условием sine qua поп для признания законности продления срока содержания под стражей, но по прошествии времени этого становится не достаточно, и Суд должен в этом случае установить, существовали ли иные основания для лишения свободы, указанные судебными органами. Когда такие основания являются "обоснованными" и "достаточными", Суд также должен убедиться в том, что национальные органы проявили "особую тщательность" при проведении разбирательств"

"Европейский Суд неоднократно признавал нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции в делах, в которых национальные суды продлевали срок содержания заявителя под стражей, ссылаясь преимущественно на тяжесть предъявленного обвинения и используя стереотипные формулировки, не учитывая его или ее конкретную ситуацию и не рассматривая альтернативных мер пресечения"

"По прошествии времени первоначальные причины для заключения под стражу становятся все менее и менее существенными, и что суды должны исходить из "существенных" и "достаточных" оснований для длительного лишения свободы"

"Обязательство органов власти по указанию оснований, по которым они продлевают срок содержания под стражей в качестве "меры пресечения", обретает все большее значение на более поздних этапах процесса"

"Аргументы, достаточные для заключения обвиняемого под стражу на первых этапах производства, не всегда являются достаточными в течение всего периода его содержания под стражей. Следовательно, в том, что касается предполагаемой потенциальной возможности заявителя вмешаться в установление истинных обстоятельств, "с течением времени данное обоснование неизбежно становится все менее и менее надлежащим".

Таким образом, принимая во внимание практику Европейского суда по правам человека, а также, на мой взгляд, с которым согласился и мой европейский коллега, что после выборов президента Украины и инаугурации Владимира Зеленского политическое давления на ряд политический преследуемых, в т.ч. и Кирилла Вышинского уменьшился, есть вероятность о возможности совершения Правосудия, и изменения меры пресечения на иное не связанное с содержанием под стражей.

Хотя, мой коллега, возразил, и его доводы считаю обоснованными, в том, что действительно, еще остаются некоторые индивидуумы: который без образования, называясь должностью, которая не предусмотрена ни Конституцией Украины, ни профильным законом, ни Уголовным процессуальным кодексом Украины, а на которую есть ссылка в специальном законе, который был принят под данное лицо, с целью его назначения на данную должность без профильного образования, а также лицо, которая забывает о том, что ее должность это высокая гуманитарная миссия, а не политическая платформа для выборов в Верховную Раду Украины, и люди в первую очередь имеют гарантированные права, а не являются обменным фондом.

Но постараемся без эмоций….

Для этих лиц, необходимо, что бы Кирилл Вышинский оставался под стражей, также как и ряд других политически преследуемых в Украине. Но, как говорил Тарас Шевченко: "Боритесь та поборите!", - написал адвокат.

Фото: facebook.com/andriy.domanskyy

Ранее "Страна" сообщала, что уполномоченная по правам человека Денисова сообщила, что Вышинский на условия не жаловался.

Также мы рассказывали, что Кирилл Вышинский написал письмо из тюрьмы.