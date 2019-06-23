В Японии к началу саммита "Большой двадцатки" группа пожилых японок записала специальную рэп-песню. Ролик был опубликован на YouTube.

Как отмечается, песня называется Oba Funk Osaka ("Заводные старушки из Осаки") и исполняется на английском языке. Певцами являются члены группы "Обатян", средний возраст ее членов 66 лет.

На показанном видео исполнительницы танцуют в одном из торговых кварталов Осаки и поют о том, что там живут самые веселые люди в мире.

Ранее "Страна" сообщала, что страны G20 объединились против пластикового мусора.

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Напомним, что Путин только обрадовался отмене встречи с Трампом во время встречи G20.