В Северной Кореи заявили, что получили новое личное письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Yonhap.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщают государственные СМИ Северной Кореи в воскресенье", - сказано в сообщении агентства.

Указывается, что, прочитав письмо, Ким Чен Ын "с удовлетворением отметил его превосходное содержание".

"Высоко оценивая политическую рассудительность и необычайную смелость президента Трампа, Ким Чен Ын сказал, что он серьезно обдумает интересное содержание", - добавлено в информации.

Ранее "Страна" сообщала, что после неудачной встречи с президентом США глава КНДР собирается в Россию.

Также Трамп не стал подписывать новые санкции против КНДР.