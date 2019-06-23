Группа исследователей-ихтиологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружила в Мексиканском заливе гигантского кальмара длиной 3-3,7 метра. Более того, ученым удалось снять монстра глубин на короткое видео.

Небольшой видеоролик уже размещен на канале ODN.

На видео запечатлено, как кальмар отреагировал на огоньки прибора, приближается к устройству и пытается схватить его своими длинными щупальцами.

Как уверяют ученые, несмотря на свои внушительные размеры, кальмары-гиганты обитают на большой глубине и практически не поднимаются на поверхность. Так что для человека они не представляют угрозы. Известно также, что кальмары-гиганты являются любимым деликатесов китов-кашалотов.

Видео: ODN

Ранее "Страна" сообщала, что ученым впервые удалось снять безголового куриного монстра.

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