Ученые NASA с помощью марсохода Curiosity провели исследование на Марсе и нашли метан, который чаще всего указывает на присутствие жизни.

В этой связи ученые намерены провести дополнительные опыты на Красной планете.

Ученые NASA были даже вынуждены отказаться от выходных, чтобы заняться обработкой полученных результатов, рассказывает The New York Times. Контролеры миссии на Земле запросили дополнительные данные, чтобы свериться и выяснить, правда ли, что на Марсе могут находиться живые микроорганизмы, способные вырабатывать метан.

Ранее американские ученые допускали, что Марс мог быть населен организмами, но очень давно, примерно 4 млрд лет назад.

Напомним, ранее NASA запустила онлайн-трансляцию сборки ровера для полета на Марс.

Еще мы писали, что ученные заявили, что миллиард лет назад реки Марса были больше, чем на Земле.