Все российские туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию, также они согласны по требованию полностью вернуть туристам деньги.

Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

"Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров на территорию Грузии. Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров. В ближайшее время соответствующая информациям появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении", - сказала Догузова.

Она отметила, что туроператоры будут обязаны вернуть деньги за уже приобретенные туры туристам, которые не успели вылететь на территорию Грузии, в полном объеме по требованию.

Общее число туристов, купивших билеты в Грузию на сроки вплоть до конца 2019 года, составляет порядка 3,5 тыс. человек, уточнили в ведомстве.

Напомним, грузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят полеты в Россию.

Все началось с того, что ряд оппозиционных партий призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.