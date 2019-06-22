Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, включенный в избирательный список Компартии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, отказано в регистрации представителя указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса Герасименко Е.С.", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦИК добавила больше трех сотен кандидатов в депутаты Верховной Рады.

"Всего по состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1155, выдвинутых политическими партиями – 225", - говорится в сообщении.

Еще отметим, что вчера стало известно, что суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко на выборы в Раду.