Президент США Дональд Трамп назвал назвал "мудрым решением", что Иран сбил беспилотник, а не самолет с людьми на борту. Об этом сообщает РИА "Новости".

Американский лидер добавил, что на борту того самолета находились 38 человек.

Трамп также отметил, что США ценят это решение, назвав его "большой историей".

Напомним, в четверг 20 июня корпус стражей исламской революции, являющийся частью ВС Ирана, сбил американский беспилотник у входа в Персидский залив.

Пентагон сначала опроверг заявление о сбитом дроне, а затем подтвердил. Трамп пообещал жестко отреагировать на инцидент и заявил, что Иран "сделал большую ошибку".

Также в СМИ писали, что Трамп мог отменить удар по Ирану из-за совета любимого телеведущего.