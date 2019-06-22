Поздно вечером 21 июня в Центрально-Городском районе Кривого Рога на остановке общественного транспорта один мужчина в ходе ссоры бросил гранату в другого.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского отдела Нацполиции.

По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт. Один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5. Его 32-летний оппонент пострадал и был доставлен в больницу.

По данному факту открыто дело по статье "покушение на убийство".

Правохранители устанавливают все обстоятельства этого инцидента.

Напомним, недавно в Киеве в квартире главбуха обнаружили сумку с боевыми гранатами и патронами.

Также мы рассказывали, как в Киеве поймали подозрительного мужчину с гранатой в сумке.