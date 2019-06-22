В Кривом Роге мужчина в запале спора бросил в оппонента осколочную гранату на остановке
Поздно вечером 21 июня в Центрально-Городском районе Кривого Рога на остановке общественного транспорта один мужчина в ходе ссоры бросил гранату в другого.
Об этом сообщает пресс-служба Криворожского отдела Нацполиции.
По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт. Один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5. Его 32-летний оппонент пострадал и был доставлен в больницу.
По данному факту открыто дело по статье "покушение на убийство".
Правохранители устанавливают все обстоятельства этого инцидента.
Напомним, недавно в Киеве в квартире главбуха обнаружили сумку с боевыми гранатами и патронами.
Также мы рассказывали, как в Киеве поймали подозрительного мужчину с гранатой в сумке.
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