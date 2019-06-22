В Киеве полиция гонялась на пьяным водителем мотороллера. Как рассказывает портал "Киев оперативный", нарушитель игнорировал все возможные дорожные правила, пытаясь скрыться от правоохранителей.

"Бухой терминатор на мопеде убегал от полиции, нарушая все возможные правила дорожного движения. Не справившись с управлением, въехал в бровку и упал. Хотел убежать на своих двоих, но не смог, поскольку уже был задержан нарядом патрульной полиции", - говорится в сообщении.

На видео видно, как правоохранители под вой сирен "скручивают" нарушителя.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одесской области пьяный киевлянин протаранил пять автомобилей.

Также мы писали, как недавно в Запорожской области пьяный мужчина за рулем сбил свою же жену.