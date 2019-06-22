В центре Тбилиси перед зданием парламента возобновилась массовая акция протеста.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

"Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси проходит протестная акция", - говорится в сообщении.

По словам спикера акции Миши Мшвилдадзе, требования неизменны: задержанные должны быть освобождены, и для этого дается срок до конца дня.

Радикалы также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, наказания тех полицейских, которые жестоко расправились с людьми, а также проведение следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

На момент сообщения проспект Руставели, где проходит акция, не перекрыт.

Как сообщалось, в столице Грузии Тбилиси 20 июня начались протесты после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.