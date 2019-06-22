Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 228 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения и 77 кандидатов в нардепы, выдвинутых политическими партиями на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, из 77 кандидатов в нардепы, выдвинутых партиями, Комиссия зарегистрировала одного выдвинутого партией Конгресс украинских националистов; 7 - выдвинутых партией "Гражданская движение "Волна"; 23 - выдвинутых партией ВО "Свобода"; 27 - выдвинутых партией "Голос"; 4 - выдвинутых партией "Гражданская позиция"; 15 - выдвинутых партией "Объединение "Самопомич".

"Следовательно, всего по состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1155, выдвинутых политическими партиями – 225", - говорится в сообщении.

Также Комиссия зарегистрировала 153 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе. А именно: 93 - партии "Объединение "Самопомич"; 60 - партии "Незалежнисть".

"Таким образом, всего по состоянию на 22 июня ЦИК зарегистрировала 1313 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 10 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - подытожили в Центризбиркоме.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала списки "Сила и честь" и партии Гройсмана, но отказала однофамильцу Балоги.

Еще мы писали, что в ЦИК зарегистрировали кандидата в нардепы, который указал местом рождения Абхазию.