Известная колумнистка американской версии журнала Elle Элизабет Джейн Кэрролл обвинила президента США в изнасиловании. Ее рассказ опубликовал журнал New York Magazine.

75-летняя журналистка утверждает, что в середине 1990-х годов встретилась с Дональдом Трампом в фешенебельном нью-йоркском универмаге Bergdorf Goodman, где он изнасиловал ее в примерочной. Подробный рассказ изобилует различными подробностями.

Отмечается, что это уже по крайней мере шестнадцатая женщина, которая обвиняет Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, совершенных им до избрания на пост президента США. Но в изнасиловании его обвиняют впервые.

Фото: nymag.com

Статья в New York Magazine представляет собой отрывок из автобиографической книги Джейн Кэролл "Для чего нам нужны мужчины", в которой она утверждает, что была жертвой и других представителей противоположного пола.

Напомним, недавно в ВСУ разразился громкий секс-скандал.