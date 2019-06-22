Бывший президент Украины Петр Порошенко со своей супругой попал на камеры журналистов во время обеда, на котором он ел плов из одноразовой пластиковой посуды.

На фото, которым делятся пользователи социальны сетей, видно, что у бывшего главы украинского государства настроение не самое веселое.

Напомним, что 22 июня Петр Порошенко со своей супругой и несколькими охранниками посетил по приглашению крымского волонтера Михаила Джамаля ЖК "Крымский квартал" в Киеве.

"Очень теплая и дружеская встреча в Крымском квартале! Здесь живут волонтеры, активисты, ветераны - люди, которые собственными руками меняют Украину", - написал экс-президент на своей странице в Facebook.

Ранее "Страна" Порошенко заявил, что идет в парламент "тяжело работать".

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