В Тбилиси радикально настроенные граждане напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора. Об этом сообщают РИА Новости.

Корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельца турагентства. В этот момент к нему подошли несколько молодых людей и начали угрожать и выкрикивать националистические лозунги.

Лишь своевременное вмешательство мужа владелицы турагентства разрядило ситуацию. По национальности он грузин, а его супруга - украинка.

Закончилось все тем, что молодые люди сбежали.

Напомним, массовые протесты в Грузии начались несколько дней назад, в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Премьер-министр Грузии ушел в отставку, а Россия запретила авиасообщение с Грузией с 8 июля.