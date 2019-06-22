Активист от партии Святослава Вакарчука "Голос" Сергей Цыгипа предложил украинским ресторанам и кафе добавлять 20% к счету русскоязычным гражданам, как это сделали в Грузии.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Берем пример с грузин: рестораны Тбилиси приняли совместное решение! Теперь для всех тех, кто в ресторанах заговорит на русском и потребует русскоязычное меню, в счет добавится 20% за оккупацию", - пишет он.

Фото: facebook.com

Напомним, что в некоторых ресторанах Грузии решили повысить цену на 20% для русскоговорящих граждан.

В то же время, московское заведение "Платов паб" в ответ объявил на выходных скидку 25% для обладателей грузинских паспортов.

"Несколько кафе и ресторанов в Батуми и Тбилиси приняли решение добавлять в счет российским туристам 20% суммы сверх заказа. "Платов Паб" принял особые контрмеры. Сегодня и завтра мы делаем скидку в 25% всем владельцам грузинских паспортов. Если кто-то в мире множит зло, наша задача сделать еще больше добра", - сказано в Instagram-записи паба.

Напомним, в четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые протесты из-за участия российской парламентской делегации в 26-й Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).