Активист "Голоса" призвал добавлять в ресторанах 20% к счету русскоязычных клиентов
Активист от партии Святослава Вакарчука "Голос" Сергей Цыгипа предложил украинским ресторанам и кафе добавлять 20% к счету русскоязычным гражданам, как это сделали в Грузии.
Об этом он написал у себя в Facebook.
"Берем пример с грузин: рестораны Тбилиси приняли совместное решение! Теперь для всех тех, кто в ресторанах заговорит на русском и потребует русскоязычное меню, в счет добавится 20% за оккупацию", - пишет он.
Фото: facebook.com
Напомним, что в некоторых ресторанах Грузии решили повысить цену на 20% для русскоговорящих граждан.
В то же время, московское заведение "Платов паб" в ответ объявил на выходных скидку 25% для обладателей грузинских паспортов.
"Несколько кафе и ресторанов в Батуми и Тбилиси приняли решение добавлять в счет российским туристам 20% суммы сверх заказа. "Платов Паб" принял особые контрмеры. Сегодня и завтра мы делаем скидку в 25% всем владельцам грузинских паспортов. Если кто-то в мире множит зло, наша задача сделать еще больше добра", - сказано в Instagram-записи паба.
Напомним, в четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые протесты из-за участия российской парламентской делегации в 26-й Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).