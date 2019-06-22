Утром неподалеку Днепра, 22 июня, на станции "169 километр" произошло возгорание в электричке, курсирующей к Пятихаткам. К счастью, в инциденте никто из пассажиров не пострадал, передает "Информатор".

Пассажиры во время возгорания не дожидались остановки состава и прыгали из вагонов.

По предварительной информации загорелась проводка. Дым несло по вагонам. Услышав запах гари, люди начали паниковать и выпрыгивать из вагонов.

"Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли 3 пожарные машины, 2 скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки… Прыгать было высоко и на камни", — рассказала очевидица Наталья.

Другой пассажир электрички рассказал, что все спешили на работу, потому бежали через поле на маршрутку. "Около сотни людей ринулись ловить транспорт, а маршрутчики тормозили прямо на трассе. Через 15 минут электричка продолжила движение".

Ранее "Страна" информировала, что "Укрзализныця" решила восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.

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