В воскресенье, 23 июня, в Украине будет жаркая и солнечная погода, лишь на западе страны прогнозируются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отмечают, что в западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы, а в Карпатском регионе местами значительный дождь. Температура ночью 13-18, днем 23-28 с отметкой выше ноля.

На остальной территории прогнозируется сухая и жаркая погода, лишь в Винницкой и Житомирской областях – кратковременный дождь и гроза.

Температура ночью в среднем +16...+21, днем +29...+34. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах кое-где град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве 23 июня будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около +19...+21, днем +31...+33.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в последнюю неделю июня.

Также в воскресенье по всей Украине сохранится жаркая погода, но пройдут и первые дожди. Карта.