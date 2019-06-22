В Киеве из-за проведения в воскресенье, 23 июня Марша равенства уже в субботу перекрыли часть центральных улиц столицы. Об этом сообщает "Укринформ".

Полицейские поставили свои автомобили на перекрестках центра столицы и пропускают только авто киевлян, проживающих на центральных улицах, спецтехнику и автомобили скорой помощи. Пешеходы движутся без ограничений.

Также на улице Владимирской возле памятника Грушевскому собираются участники акции "Варта на захист сімей і дітей". Организаторами мероприятия являются "Правый сектор" совместно с другими организациями. Они планируют проводить акцию до 10:00 23 июня, чтобы не допустить проведения Марша равенства.

Активисты утверждают, что они выступают в защиту традиционных семейных ценностей и их акция является мирной. На площади стоит авто активистов с надписью "Любовь против гомосексуализма". Также установлены стенды с информацией о проведении "КиевПрайд 2018", во время которой произошли задержания участников акции против марша.

Фото: Укринформ

Напомним, что в центре Киеве из-за Марша ЛГБТ перекроют ряд улиц. Карта.

Также Зеленского официально пригласили на марш ЛГБТ. Он пока не ответил.