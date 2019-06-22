В Одессе сегодня на пляж с прибрежного склона рухнула иномарка.

Об этом рассказывает спасательно-водолазная служба Одесского городского совета.

"22 июня, заступив на смену, матрос-спасатель коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" обнаружил перевернутое авто на пляже Лейтенанта Шмидта. Сотрудники убедились, что пострадавших нет", - сказано в сообщении службы в соцсети.

Позже стало известно, женщина среднего возраста, припарковала Daewoo Lanos примерно в 5:40, но не заблокировала стояночный тормоз. В результате машина съехала на пляж, и перевернулась.

Фото: facebook.com/spasatelodessa

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