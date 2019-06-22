Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о самочувствии супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом передает РИА "Новости".

Отмечается, что актриса ощутила приступ удушья из-за бронхиальной астмы, из-за чего была доставлена в больницу.

По словам представителя, в настоящее время жене Алибасова стало лучше. Он даже отметил, что женщина собирается отпроситься у врачей домой.

"Ее жизни ничего не угрожает", - подчеркнул Горжанкин.

Ранее "Страна" сообщала, что продюсер Бари Алибасов официально женился на вдове Шукшина.

Также Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за скандалов в семье.

Отметим, что ранее вдова Шукшина и жена Бари Алибасова угодила в больницу с подозрением на инфаркт.