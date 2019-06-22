В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера.
Как пишет Укринформ, подземные толчки случились в субботу, 22 июня, в сейсмоактивном регионе Вранча на территории Румынии.
Информацию об этом подтвердили в румынском Национальном Институте физики Земли.
Согласно обнародованным данным, эпицентр подземных толчков находился на глубине около 131 километра.
Информация о разрушениях или пострадавших отсутствует.
Ранее сообщалось, что в конце мая в Перу произошло мощное землетрясение.
Эпицентр располагался в 75 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба
Также мы рассказывали о землетрясении, которое произошло в центре Греции в начале марта.
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