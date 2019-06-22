В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера.

Как пишет Укринформ, подземные толчки случились в субботу, 22 июня, в сейсмоактивном регионе Вранча на территории Румынии.

Информацию об этом подтвердили в румынском Национальном Институте физики Земли.

Согласно обнародованным данным, эпицентр подземных толчков находился на глубине около 131 километра.

Информация о разрушениях или пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось, что в конце мая в Перу произошло мощное землетрясение.

Эпицентр располагался в 75 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба

Также мы рассказывали о землетрясении, которое произошло в центре Греции в начале марта.