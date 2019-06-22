В сети появилось видеобращение российского продюсера Бари Алибасова, на котором он рассказал о своем самочувствии.

Больной опроверг информацию о том, что его насильно удерживают дома, не кормят и не ухаживают.

"Я здоров, чувствую себя прекрасно, ем детское питание. Вчера на ночь глядя съел полтарелки гречневой каши, что мне наконец-то пришлось по душе... У меня прекрасно все", - поделился Алибасов.

Ранее "Страна" сообщала, что продюсер Бари Алибасов выпил очиститель для труб и попал в больницу.

Позже Алибасову диагностировали максимальную степень ожога желудка.

Также родные хотят отправить Бари Алибасова на реабилитацию в Казахстан.

Отметим, что жену Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали.