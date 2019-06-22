В субботу, 22 июня, на Донбассе во время пересечения контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" умер пожилой мужчина.

Об этом в Facebook сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский.

"На КПВВ "Станица-Луганская" скончался мужчина 1949 г.н., он шел со стороны оккупированной территории Луганской области, во время подхода к украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но, к сожалению, врачи не смогли ничего сделать", - сказано в сообщении.

Лисянский добавил, что, по предварительным данным, врачи диагностировали обширный инсульт.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 июня КПВВ на Донбассе увеличили время работы на 2,5 часа в день.

Также в очереди на КПВВ Марьинка умер мужчина.