Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал решение суда о разрешении Онищенко баллотироваться в Верховную Раду.

По его словам, депутат-беглец Александр Онищенко не мог "представлять Украину на конных соревнованиях", поскольку не входит в состав национальной сборной Украины по конному спорту на 2019 год, и не имел никаких командировок от Минмолодежьспорта, сообщает "Громадське", сообщает "Громадське".

"Министерство молодежи и спорта с августа 2016 года и до сих пор не направляло и не финансировало участие Александра Онищенко в международных соревнованиях. Также, согласно приказу министерства №5286 от 28.12.2018, указанное лицо не входит в основной или резервный состав национальной сборной команды Украины по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях. Всеукраинская федерация конного спорта также не согласовывала с Министерством никаких командировок Онищенко для участия в спортивных соревнованиях", - отметил Жданов", - говорится в сообщении.

Сам Онищенко в ответ заявил, что участвовал в международных соревнованиях по конному спорту, где была сборная Украины.

"Для тупой обезьяны объясняю, что украинская команда участвовала на трёх последних олимпийских играх, благодаря мне и без его акцепта или финансирования. А я лично принимал участие во всех международных соревнованиях последние 5 лет под флагом Украины. Для этого мне не нужен псевдоминистр, его согласие и бюджетные деньги", - написал он на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Ранее сообщалось, что испанский суд отказал Украине в экстрадиции матери беглого нардепа Онищенко.

Еще мы писали, что суд приговорил к 6 годам мошенника, что решал вопросы по Онищенко от имени Холодницкого.