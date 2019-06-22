От президента Владимира Зеленского ждут реальных действий для окончания войны, а не просто слов.

Об этом сказано в сообщении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в ответ на сегодняшнее обращение президента в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

Напомним, Зеленский сказал, что война приносит только кровь, горе и страдания и "мы должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни".

В ответ на это заявление в Оппоплатформе отметили, что для прекращения войны недостаточно красивых фраз, а нужны действия.

"Нужна политическая воля для начала прямых переговоров в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск- Москва. Необходимы конкретная работа над законами, предусмотренными Минскими соглашениями", - считают в "Оппозиционной платформе".

В партии полагают, что нынешняя власть ничем не отличается от режима экс-президента Петра Порошенко и не делает ничего конкретного для восстановления мира в Украине.

Напомним, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о попытке не допустить партию к выборам.

Также мы писали, что по рейтингам лидируют две партии - "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".