"Порошенко не удастся спрятаться за мандатом депутата". На телеканале NewsOne вышла первая передача с Андреем Портновым
Телеканал NewsOne запустил новый проект "Преступление и наказание" с участием экс-заместителя главы Администрации президента и юриста Андрея Портнова.
Первая серия ток-шоу под названием "Порошенко не удастся спрятаться за мандатом депутата" появилась на YouTube телеканала.
Портнов вместе с Василием Головановым анализируют преступления предыдущий власти и с юридической точки зрения обсуждают наказания, которые должны понести украинские политики.
Шоу выходит еженедельно по пятницам в 19:15.
Как ранее рассказывала "Страна", Андрей Портнов побывал на допросе ГБР по делу против Порошенко и Парубия.
Ранее мы сообщали, что после акции протеста в Киевском университете ректор отменил свое же распоряжение о восстановлении в должности Андрея Портнова.
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