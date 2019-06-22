Телеканал NewsOne запустил новый проект "Преступление и наказание" с участием экс-заместителя главы Администрации президента и юриста Андрея Портнова.

Первая серия ток-шоу под названием "Порошенко не удастся спрятаться за мандатом депутата" появилась на YouTube телеканала.

Портнов вместе с Василием Головановым анализируют преступления предыдущий власти и с юридической точки зрения обсуждают наказания, которые должны понести украинские политики.

Шоу выходит еженедельно по пятницам в 19:15.

Как ранее рассказывала "Страна", Андрей Портнов побывал на допросе ГБР по делу против Порошенко и Парубия.

Ранее мы сообщали, что после акции протеста в Киевском университете ректор отменил свое же распоряжение о восстановлении в должности Андрея Портнова.