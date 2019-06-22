В Украине новая рабочая неделя начнется небольшими дождями в отдельных регионах и жарой. К среде обещают спад изматывающего зноя, который переместится в Европу. Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

В понедельник, 24 июня, ожидаются гроза и кратковременный дождь в Винницкой, Житомирской и отдельных районах Киевской областей. На остальной территории страны осадков не предвидится. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет +16 - +21 градус, днем повысится до +29 - +34.

Карта погоды на 24 июня. Фото: meteo.gov.ua

25 июня на всей территории Украины будет сухо. Установится температура +25 - +30 градусов, в северных областях - +26 - +31 градус.

Карта погоды на 25 июня. Фото: meteo.gov.ua

26-27 июня в Украине кратковременные осадки возможны только на северо-востоке. Температура в южной части страны ночью будет +18 - + 23 градуса, днем - +30 - +35. В остальных регионах ночью столбик термометра опустится до +12 - +18 градусов, днем поднимется до +23 - +29, на Закарпатье до +32.

В столице и области 26 и 27 июня без осадков. Температура ночью +13 - +18, днем +23 - +28 градусов.

Карта погоды на 25 июня. Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптики предсказали спад жары в Украине к среде, 26 июня.

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