Грузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят полеты в Россию. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Отмечается, что причиной приостановки полетов стала необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

В министерстве отметили, общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет $792 543,19 и 592 251,95 рублей. Грузинская сторона признала задолженность ещё в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее.

"Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", сказано в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что авиационные власти Российской Федерации готовы обсуждать ситуацию грузинской стороной, о чем и уведомили ее.

Из России в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняют грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

Напомним, что Путин указом запретил авиационные перевозки граждан России в Грузию.

Также Путин поручил вернуть домой граждан России, которые находятся в Грузии.