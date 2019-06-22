23 июня в западных регионах Украины, Винницкой и Житомирской областях прокатятся грозы с дождями. На остальной территории по-прежнему будет жарко и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки на всей территории страны продолжит господствовать жара. Температура ночью в центральной и восточной частях достигнет +16 - +21 градуса, на Юге - до +24. Днем столбик термометра покажет +29 - +34 градуса. Осадков в названных регионах не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

На Западе пройдут грозы, местами с градом и шквалами до 15-20 м/с. Температура ночью в западных областях опустится до +13 - + 18 градусов, днем воздух прогреется до +​​23 - +28 градусов.

Карта погоды по Украине на 23 июня. Фото: meteo.gov.ua

В Киеве в воскресенье ожидается преимущественно сухая и жаркая погода со слабым ветром. Температурой ночью будет около +20, днем - +31 - +33 градуса.

Уже известно, когда изматывающая жара покинет Украину и уйдет в Европу.

Ранее "Страна" писала о том, что на выходных, 22 и 23 июня, жара достигнет рекордных +36 градусов.