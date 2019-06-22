На Гавайях разбился легкий двухмоторный самолет. На борту находилось девять пассажиров, все они погибли, передает Hawaii News Now.

"Двухмоторный самолет потерпел крушение на северном берегу Оаху", - сказано в сообщении.

По словам начальника пожарной охраны Мануэля Невеса самолет, потерпевший крушение около 6:30 вечера в пятницу на аэродроме Диллингем, был гражданским.

После крушения самолета начался пожар.

Ранее "Страна" сообщала, что в небе над Новой Зеландией столкнулись два самолета, оба пилота погибли.

Также из-за пьяного дебошира в Варшаве экстренно сел самолет, летевший из Барселоны в Москву.

Напомним, что в катастрофе самолета Аэрофлота в Шереметьево обвинили экипаж лайнера.

Кроме того, в эксперты восстановили полную картину катастрофы самолета Superjet SSJ-100 в Шереметьево.