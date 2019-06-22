Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путины, он рассказал историю, когда ему стало по-настоящему стыдно. Видео с признанием появилось в сети.

По его словам, дело было осенью в начале 2000-х годов. Тогда ситуация в России была довольно сложной, и президент много ездил по стране. Уже ночью во время визита в один из регионов глава государства шел к своей машине, когда рядом вдруг появилась женщина преклонного возраста. Она бросилась перед Путиным на колени прямо в слякоть и протянула ему записку. Президент сказал, что обязательно посмотрит, о чем в ней говорится, но не смог сдержать обещание.

"Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду", - рассказал Путин.

Президент подчеркнул, что ему и сейчас стыдно, поэтому все обращения он старается "отработать по полной", даже если проблема неразрешима.

Ранее "Страна" сообщала, что названы все заявления по Украине, которые прозвучали на прямой линии Владимира Путина.

Также Путин ответил, почему Россия не реагирует на усиление обстрелов на Донбассе.