Лидер фракции "Оппозиционного блока", народный депутат Вадим Новинский будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу. Об этом в эфире украинского ТВ сообщил нардеп Евгений Мураев (первый номер в списке Оппоблока), передает пресс-служба партии.

"По мажоритарному округу от Оппозиционного блока пойдет Вадим Владиславович Новинский – известный промышленник, работодатель и меценат", - сказано в сообщении.

Таким образом Мураев подтвердил информацию "Страны" о том, что Новинский не будет идти по партийному списку (хотя ранее на съезде партии было заявлено, что он пойдет по списку под пятым номером).

По данным нашего издания Новинский будет баллотироваться по 57 округу (Мариуполь).

Отметим, что Новинский - один из наиболее авторитетных лидеров "Оппозиционного блока" и, наряду с Борисом Колесниковым, является близким соратником и партнером Рината Ахметова (Новинский и Ахметов - совладельцы компании "Метинвест").

Колесников также идет на выборы не по партийному списку, а по округу.

Напомним, что рейтинг "Оппозиционного блока", по данным разных опросов, колеблется в пределах 1-2% и партия имеет весьма небольшие шансы преодолеть по списку проходной барьер в 5%.

Подробнее о том, что из себя представляет "Оппозиционный блок", который на этих выборах объединился с "партией мэров", можно прочитать здесь.