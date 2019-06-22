Московское заведение "Платов паб" объявил на выходных скидку 25% для обладателей грузинских паспортов. Сообщение об акции появилось на Instagram-странице кафе.

Руководство паба делает такой подарок посетителям в ответ на действия грузинских коллег.

"Несколько кафе и ресторанов в Батуми и Тбилиси приняли решение добавлять в счет российским туристам 20% суммы сверх заказа. "Платов Паб" принял особые контрмеры. Сегодня и завтра мы делаем скидку в 25% всем владельцам грузинских паспортов. Если кто-то в мире множит зло, наша задача сделать еще больше добра", - сказано в Instagram-записи паба.

Решение грузинских рестораторов связано с последними событиями в Тбилиси. Напомним, в четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые протесты из-за участия российской парламентской делегации в 26-й Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Как писала "Страна", в ходе волнений грузинская оппозиция озвучила три главных требования к властям Грузии.