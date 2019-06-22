В среду, 26 июня, жара отступит из Украины. И накроет почти всю Западную Европу, где на следующей неделе ждут до +40 градусов по Цельсию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

В середине рабочей недели столбик термометра наконец-то опустится ниже отметки +30 градусов. По словам Диденко, в Украине установится умеренная жара + 23 - + 29 градусов. Зато от невыносимого зноя придется страдать жителям Франции, Германии и других стран Центральной и Южной Европы. В этих регионах воздух раскалится до +36.

Диденко рекомендует всем, кто собирается выезжать в Западную Европу на отдых, как следует подготовиться к зною и хотя бы обзавестись шляпой. Синоптик также предупреждает, что погодные перемены могут отразиться на самочувствии.

"Изменение воздушной массы на свежую следующей неделе принесет определенные колебания нашим организмам - не пугайтесь, просто имейте в виду", - пишет Наталья.

Ранее "Страна" писала, что на выходных Украину ждут рекордно высокие +36 градусов жары.

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