Предварительно 12 июля в Италии суд вынесет решение по нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что 5 июля состоится предпоследнее, семнадцатое, заседание суда, когда адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточится на роли украинского войска в мае 2014 года у Славянска Донецкой области.

На 17-м заседании суда в городе Павия защитник украинца выступил с итоговой речью, которая длилась шесть часов. Он сосредоточился на детальном анализе информации от трех ключевых свидетелей, по данным которых прокурор Андреа Дзанончелли реконструировал факты и создал обвинительную базу. Речь идет о потерпевшем тогда французском фоторепортере Уильяме Ругелоне, журналистке Corriere della sera Иларии Морани и фотографе Марчелло Фаучи.

Адвокат украинца проанализировал выступления и поведение этих свидетелей, особенно французского потерпевшего. Делла Валле заметил, что показания Ругелона, предоставленные французским следователям в октябре 2014 года, отличаются от его показаний итальянцам в ноябре 2018 года.

Украинский военнослужащий Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска (Донецкая обл.) 24 мая 2014 года.

Напомним, что Украина готова предоставить Италии всю информацию по делу Маркива.

Также Аваков написал письмо в Италию с просьбой "объективно судить" военного Маркива.