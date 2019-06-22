В Киевской области из отделения полиции сбежал арестованный преступник. Фото
Из Обуховского отделения полиции сбежал мужчина, задержанный за кражу и угон.
Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook.
Мужчина совершил побег из Обуховского отделения полиции после избрания судом в отношении него меры пресечения. Беглецу вменяли совершение преступлений по ч.3 статьи 185 (кража) и ч.2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители ввели в Киевской области специальную операцию "Сирена". Нарядам полиции розданы ориентировки на беглеца для его поисков.
Сбежавший преступник. Фото: Facebook/ pol.kyivregion
Полиция просит всех, кому известно местонахождение мужчины, звонить по спецлинии 102.
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