Из Обуховского отделения полиции сбежал мужчина, задержанный за кражу и угон.

Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Мужчина совершил побег из Обуховского отделения полиции после избрания судом в отношении него меры пресечения. Беглецу вменяли совершение преступлений по ч.3 статьи 185 (кража) и ч.2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители ввели в Киевской области специальную операцию "Сирена". Нарядам полиции розданы ориентировки на беглеца для его поисков.

Сбежавший преступник. Фото: Facebook/ pol.kyivregion

Полиция просит всех, кому известно местонахождение мужчины, звонить по спецлинии 102.

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