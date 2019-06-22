Во второй половине дня 22 июня цена биткоина превысила 11 тысяч долларов. На сервисе CoinMarketCap, позволяющем отслеживать капитализацию криптовалют, отображена стоимость в 11 129 долларов.

По данным CoinMarketCap, в 6 часов утра 22 июня биткоин преодолел отметку в 10 882 доллара. А к 9 утра стоимость криптовалюты составила 10 738 долларов. Таким образом, за 7 с небольшим часов биткоин подорожал на 391 доллар, или 13,23%.

Как писала "Страна", что в декабре 2017 года курс биткоина резко вырос и достиг рекордной отметки в 20 тысяч доолларов. Однако после этого цена криптовалюты начала быстро падать. К осени того же года биткоин стоил меньше 5 тысяч долларов.

Весной 2019 года валюта снова начала резко расти. Курс биткоина прибавил в весе почти вдвое. "Страна" объяснила причины подорожания и рассказала, сколько можно заработать на валюте.